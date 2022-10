Το Air Jordan 12 "Playoffs" κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1997 και ο MJ το φορούσε σε μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές εκείνης της σεζόν, στην πορεία προς τη διεκδίκηση του τίτλου. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη νικητήρια βολή του στον πρώτο αγώνα των τελικών; Ή τους 39 πόντους που σημείωσε στον έκτο αγώνα, κατακτώντας το πρωτάθλημα; Όλες εκείνες οι στιγμές είναι συνυφασμένες με την ιστορία αυτού του θρυλικού Air Jordan 12. Συμπληρώνοντας απόλυτα το επάνω μέρος από λειασμένο δέρμα, η λαβή της φτέρνας πίσω έχει ένα κορυφαίο μήνυμα για όποιον φορά αυτό το μοντέλο της επωνυμίας Jordan: "Quality Inspired By The Greatest Player Ever" (Ποιότητα με έμπνευση από τον σπουδαιότερο παίκτη όλων των εποχών).

SKU: CT8013-006