129,99 €

Το Air Huarache, μία από τις δημιουργίες του εφευρετικού Tinker Hatfield, επαναπροσδιόρισε την έννοια της βελτιστοποιημένης απόδοσης κάνοντας το ντεμπούτο του το 1991 με την εξής απλή ερώτηση: "Have You Hugged Your Foot Today?" (Έχεις δώσει στα πόδια σου την αγάπη που χρειάζονται σήμερα;). Τώρα, αυτό το αγαπημένο μοντέλο επιστρέφει με μια κλασική χρωματική παλέτα που περιλαμβάνει διαχρονικές λεπτομέρειες. Τα στοιχεία από απαλό συνθετικό υλικό στο επάνω μέρος συνδυάζονται με αεριζόμενο ύφασμα σε στιλ νεοπρενίου για ευέλικτες επιλογές στιλ, ενώ το χαμηλό κολάρο, το εμβληματικό κλιπ φτέρνας και η κατασκευή σε στιλ επένδυσης διατηρούνται στη γνώριμη μορφή τους.