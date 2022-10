249,00 €

Η ουσία του All For One βρίσκεται στο πνεύμα προσφοράς. Το αρχικό Air Force 1 ήταν ένα κειμήλιο που πέρασε από γενιά σε γενιά. Ο Edison Chen, συνιδρυτής της CLOT, συνεργάστηκε με τη Nike για τη δημιουργία του Air Force 1 CLOT.



Η τριπλή του χρωματική παλέτα είναι εμπνευσμένη από τρεις μεγάλες αξίες: την ανάπτυξη, τον σεβασμό και την προσφορά. Έχει μοναδική σχεδίαση με εμπριμέ ύφασμα που απομακρύνεται για να αποκαλύψει ένα άλλο σχέδιο, εκφράζοντας την ιδέα της ανεξερεύνητης δημιουργικότητας.



Ως μία από τις παλαιότερες προσωπικότητες στη δημιουργική κοινότητα της Σαγκάης, ο Edison θέλει να μεταλαμπαδεύει τη γνώση στους νέους, ενθαρρύνοντάς τους να ανακαλύψουν τα κρυφά τους ταλέντα.