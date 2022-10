349,00 €

Τα παπούτσια μπάσκετ Nike Air Fear of God δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τον σχεδιαστή μόδας Jerry Lorenzo της Fear of God και συνδυάζουν τα δοκιμασμένα χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων με το σπορ και street στυλ των πολυτελών ειδών streetwear. Το Air FOG1, το οποίο περιλαμβάνεται στη συλλογή Air Fear of God του Lorenzo, έχει σχεδιαστεί ειδικά για το παιχνίδι, με επάνω μέρος από σουέντ και διχτυωτό υλικό, αντικραδασμική προστασία Zoom Air και πολλά κορδόνια για ποικιλία.