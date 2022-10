Το τμήμα του Βερολίνου είναι ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα: μαθήματα, εργαστήρια που διεξάγονται από σχεδιαστές της NIKE και φίλους της επωνυμίας. Η εμπειρία NIKE ON AIR έχει ως σκοπό να στηρίξει τη σχεδιαστική κοινότητα νέων του Βερολίνου. Οι συμμετέχοντες άκουσαν ιδέες από την Παγκόσμια σχεδιαστική ομάδα της Nike και φίλους της επωνυμίας, και είδαν τον ρυθμό με τον οποίο κινείται η ομάδα στο εργαστήριο ON AIR, δημιουργώντας, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας τα δικά τους sneaker. Αυτό το επεισόδιο της σειράς Access All Areas σε μεταφέρει στα παρασκήνια, προσφέροντάς σου αποκλειστική πρόσβαση σε όσα έγιναν στο Βερολίνο.