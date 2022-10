Revela lo que significa ser tú. La parte superior clásica y blanca se abre para mostrar la vitalidad que esconde debajo y rendir homenaje a la comunidad LGBTQIA+. Como no hay dos personas iguales, el diseño de color que se muestra es único. Personaliza tu estilo o llévalas al natural para elevar el look. Sea como sea, disfrutarás de la comodidad de la amortiguación Zoom Air y la lengüeta ultraacolchada. Además, el bolsillo trasero de la lengüeta te permite guardar tus básicos. ¡Ah! ¿Te hemos dicho que también puedes combinar a tu gusto cordones azules, rosas y blancos? El resultado: un look fascinante fácil de conjuntar y de llevar.

SKU: DR4876-100