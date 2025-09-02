  1. Nye lanceringer
    2. /
  2. Udendørs

Nye lanceringer Udendørs

Køn 
(0)
Mænd
Shop efter pris 
(0)
Farve 
(0)
Sports 
(1)
Udendørs
Brand 
(0)
Pasform 
(0)
Teknologi 
(0)
Isoleringstype 
(0)
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Vandtæt trailløbesko til mænd
Bæredygtige materialer
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Vandtæt trailløbesko til mænd
849,90 kr.
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Trailløbesko til mænd
Lige landet
Nike Juniper Trail 3
Trailløbesko til mænd
679,90 kr.
Nike Pegasus Trail 5
Nike Pegasus Trail 5 Trailløbesko til mænd
Bæredygtige materialer
Nike Pegasus Trail 5
Trailløbesko til mænd
1.049 kr.
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Vandtæt trailløbesko til mænd
Bæredygtige materialer
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Vandtæt trailløbesko til mænd
1.199 kr.
Nike Trailwind
Nike Trailwind Vandtæt Storm-FIT ADV-løbejakke til mænd
Lige landet
Nike Trailwind
Vandtæt Storm-FIT ADV-løbejakke til mænd
1.349 kr.
Nike ACG "Tree Frog"
Nike ACG "Tree Frog" Vendbar Dri-FIT ADV-tanktop til kvinder
Lige landet
Nike ACG "Tree Frog"
Vendbar Dri-FIT ADV-tanktop til kvinder
449,95 kr.
Nike ACG
Nike ACG T-shirt til mænd
Lige landet
Nike ACG
T-shirt til mænd
379,90 kr.
Nike Kiger 10
Nike Kiger 10 Trailløbesko til mænd
Lige landet
Nike Kiger 10
Trailløbesko til mænd
1.199 kr.
Nike Trail
Nike Trail Repel-løbejakke til kvinder
Lige landet
Nike Trail
Repel-løbejakke til kvinder
849,90 kr.
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club ACG-kasket uden struktur
Lige landet
Nike Dri-FIT Club
ACG-kasket uden struktur
249,90 kr.
Nike ACG "Smith Summit"
Nike ACG "Smith Summit" UV-jakke til mænd
Lige landet
Nike ACG "Smith Summit"
UV-jakke til mænd
1.499 kr.
Nike ACG "DAYMAX"
Nike ACG "DAYMAX" Sportstaske (60 L)
Lige landet
Nike ACG "DAYMAX"
Sportstaske (60 L)
979,90 kr.
Nike ACG
Nike ACG T-shirt med grafik til kvinder
Lige landet
Nike ACG
T-shirt med grafik til kvinder
329,90 kr.
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Vandtætte trailløbesko til kvinder
Bæredygtige materialer
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Vandtætte trailløbesko til kvinder
1.199 kr.
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft® Løstsiddende Therma-FIT ADV-jakke med hætte til mænd
Bæredygtige materialer
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Løstsiddende Therma-FIT ADV-jakke med hætte til mænd
2.599 kr.
Nike ACG "Lava Flow"
Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV-jakke til mænd
Bæredygtige materialer
Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV-jakke til mænd
1.849 kr.
Nike ACG "Lava Flow"
Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV-bukser
Bæredygtige materialer
Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV-bukser
1.849 kr.
Nike Zegama 2
Nike Zegama 2 Trailløbesko til kvinder
Nike Zegama 2
Trailløbesko til kvinder
1.349 kr.
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Vandtætte trailløbesko til kvinder
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Vandtætte trailløbesko til kvinder
849,90 kr.
Nike Zegama 2
Nike Zegama 2 Trailløbesko til mænd
Nike Zegama 2
Trailløbesko til mænd
1.349 kr.
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Trailløbesko til kvinder
Nike Wildhorse 10
Trailløbesko til kvinder
1.149 kr.
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Trailløbesko til mænd
Nike Wildhorse 10
Trailløbesko til mænd
1.149 kr.