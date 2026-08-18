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Nike Black Friday – Vinterjakker & frakker 2026

(17)
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidig Therma-FIT-jakke til mænd
Genanvendte materialer
Nike Unlimited
Alsidig Therma-FIT-jakke til mænd
28% rabat
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Quiltet Therma-FIT-dynevest til kvinder
Genanvendte materialer
Jordan Brooklyn
Quiltet Therma-FIT-dynevest til kvinder
28% rabat
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidig Repel-jakke med hætte til mænd
Genanvendte materialer
Nike Unlimited
Alsidig Repel-jakke med hætte til mænd
29% rabat
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Løbevest til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Løbevest til kvinder
29% rabat
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Therma-FIT-parka til mænd
Nike Sportswear Club
Therma-FIT-parka til mænd
27% rabat
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Therma-FIT ADV-jakke til mænd
Nike Pro Octa
Therma-FIT ADV-jakke til mænd
26% rabat
Nike Academy+
Nike Academy+ Vævet Repel-fodboldjakke til mænd
Genanvendte materialer
Nike Academy+
Vævet Repel-fodboldjakke til mænd
27% rabat
Nike Sportswear
Nike Sportswear All Day Play-dynejakke til mindre børn
Nike Sportswear
All Day Play-dynejakke til mindre børn
27% rabat
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Vinterklar jakke med lynlås til mænd
Nike Sportswear Club
Vinterklar jakke med lynlås til mænd
29% rabat
Nike Windrunner
Nike Windrunner Dunparka til mænd
Genanvendte materialer
Nike Windrunner
Dunparka til mænd
28% rabat
Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago Realtree-jakke til mænd
Jordan Flight Chicago
Realtree-jakke til mænd
29% rabat
Nike Windrunner
Nike Windrunner Dunjakke til mænd
Genanvendte materialer
Nike Windrunner
Dunjakke til mænd
28% rabat
Paris Saint-Germain Academy Pro Fourth
Paris Saint-Germain Academy Pro Fourth Jordan Therma-FIT-fodboldjakke med syntetisk fyld til mænd
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Academy Pro Fourth
Jordan Therma-FIT-fodboldjakke med syntetisk fyld til mænd
29% rabat
Nike Windrunner
Nike Windrunner Statement-dunvest til mænd
Genanvendte materialer
Nike Windrunner
Statement-dunvest til mænd
29% rabat
Jordan Flight
Jordan Flight High Pile Shearling-jakke til mænd
Genanvendte materialer
Jordan Flight
High Pile Shearling-jakke til mænd
28% rabat
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT-løbejakke kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Therma-FIT-løbejakke kvinder
28% rabat
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Therma-FIT OCTA-jakke til mænd
Nike 24.7 PerfectStretch
Therma-FIT OCTA-jakke til mænd
29% rabat