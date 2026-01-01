Nike Diamond Standout MCS-baseballstøvler

Nike Diamond Standout MCS

1.149 kr.

Find dit femte gear, og træd pedalen i bund i Nike Diamond Standout. Vores hurtigste tøvle kan påføre diamanten alle slags skader takket være en responsiv Air Zoom-enhed i forfoden og et minimalistisk design. Den er let, dristig og lavet til at hjælpe med at låse op for et nyt hastighedsniveau.

Træd på speederen

En stor Air Zoom-enhed i forfoden giver responsiv stødabsorbering til et hurtigt første skridt.

Make Moves

En helt ny opdelt sålplade giver fleksibilitet og letvægtshastighed til hurtige bevægelser. En ekstern, mindre sålplade i midterfoden skaber stabilitet for de hurtigste bevægelser i flere retninger.

Behagelig leg

Mellemsålen er lavet af Cushlon, som giver komfort hele vejen rundt. Vi har også sænket mellemsålens højde for at give en følelse af bedre kontakt og et hurtigere første skridt.