Custom Nike Cortez By You-sko

Nike Cortez By You
Custom-sko
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Denne Cortez har fokus på tilbehøret. Du kan vælge mellem klassiske neutrale farver og drømmende pastelfarver i ruskind, nylon og læder, der er inspireret af LA's farver og grafik. Fuldend looket med et særligt Swoosh-logo, der er fremstillet i læder, laklæder eller den sødeste Candy Pink Metallic. Sørg for at customise alt lige fra hælflappen til dubraen, der kan fås i guld og sølv.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: FV9523-900
Nike Cortez By You
Denne Cortez har fokus på tilbehøret. Du kan vælge mellem klassiske neutrale farver og drømmende pastelfarver i ruskind, nylon og læder, der er inspireret af LA's farver og grafik. Fuldend looket med et særligt Swoosh-logo, der er fremstillet i læder, laklæder eller den sødeste Candy Pink Metallic. Sørg for at customise alt lige fra hælflappen til dubraen, der kan fås i guld og sølv.
Hvad er dit fundament?
Vælg fuld ruskind, ren læder, eller bland dem med noget nylon, så kan skabe dit perfekte look.
Smæk på farverne
Vælg mellem en klassisk sportspalet, eller kanalisér LA-æstetikken med forvaskede pastelfarver.
Gør dem personlige
Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Vær kreativ og vælg en rose, et hjerte eller en custom inskription på hælflappen. Plus, dit navn står på æsken.
Flere fordele
- Denne sko er inspireret af originalen fra 1972, så du kan få komfort fra start til slut med skummellemsålen med ikonisk kileindlæg.
- Sildebensmønstret ydersål kombinerer greb med Nike DNA.
- Den polstrede, lave krave ser elegant ud og føles behagelig.
Produktoplysninger
- Vores Members er unikke, og det er dine sko er også. Hvert par bliver fremstillet med stolthed ét ad gangen. Gode ting er ventetiden værd.
- Med vores 3D-builder kan du se din kreation komme til live, mens du eksperimenterer med alle mulige designvalg.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: FV9523-900
Historien bag Cortez
Nikes medstifter Bill Bowerman designede Nike Cortez i 1972 til at være lettere og mere behagelig end nogen anden sko. Den blev hurtigt den mest populære løbesko i USA og har forvandlet sig til et umiskendeligt ikon og en del af popkulturens historie.
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Nike Cortez By You
Flere oplysninger
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