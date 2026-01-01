Custom Nike Air Max 1 By You-sko til mænd

Nike Air Max 1 By You

1.249 kr.

Nike Air Max 1 By You genopfrisker den største sneakerlegende siden '87. Det lagdelte design giver det perfekte lærred til at eksperimentere med dine foretrukne farvekombinationer. Derudover er der flere muligheder for ydersål og personlige beskeder, så du kan mikse og matche, indtil du har skabt et look, der er lige dig.

Vælg dit grundlag

Mulighederne for gummiydersålen omfatter ensfarvet, rågummi og gennemsigtig, så du kan vælge, om dine såler skal passe ind eller skille sig ud.

Smæk på farverne

Fremhæv overdelen med kontrastfarver, eller lav noget diskret i mere neutrale nuancer.

Gør dem personlige

Behold det originale "AIR" på bagstroppen eller tilføj din egen personlige besked på op til 3 tegn.