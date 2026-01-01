Custom Nike Air Force 1 Low By You-sko til mænd

Nike Air Force 1 Low By You

1.149 kr.

Disse AF1'ere handler om detaljerne. Customise dit mærke, snørebånd og dubrae, og glem ikke at sætte dit præg med personlig tekst på hælflappen. Dette design har 8 farvevalg samt ekstra halvgennemsigtige- og gummimuligheder til sålen, så dit design vil være enestående, ligesom du er.

Hvad er dit fundament?

Start med læderoverdelen, og vælg derefter mellem traditionel, halvgennemsigtig eller rågummi til mellemsålen og ydersålen.

Smæk på farverne

Stilrene neutrale farver, luksuriøse metalliske nuancer, sporty klassikere eller alt det ovenstående. Hvad vil du skabe?

Udtryk dig selv

Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Gør den personlig med op til tre tegn på hver hælflap. Plus, dit navn står på æsken.