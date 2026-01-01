Custom Nike Air Force 1 High By You-sko til kvinder

Nike Air Force 1 High By You

1.249 kr.

Disse AF1'ere handler om detaljerne. Customise dit mærke, snørebånd og dubrae, og glem ikke at sætte dit præg med personlig tekst på hælflappen. Dette design har 8 farvevalg samt ekstra halvgennemsigtige- og gummimuligheder til sålen, så dit design vil være enestående, ligesom du selv.

Hvad er dit fundament? Start med læderoverdelen, og vælg derefter mellem traditionel, halvgennemsigtig eller rågummi til mellemsålen og ydersålen. Smæk på farverne Stilrene neutrale farver, luksuriøse metalliske nuancer, sporty klassikere eller alt det ovenstående. Hvad vil du designe? Udtryk dig selv Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Gør den personlig med op til 9 tegn på remmen. Plus, dit navn står på æsken.

Flere fordele Den har en holdbar stil, der er glattere end målpladens glas, og byder på alt fra kraftige syninger og udsøgte materialer til et cupsole-design.

Air-stødabsorberingen, der oprindeligt er designet til performance-basketball, giver varig komfort.

Ydersålen i gummi med klassiske basket-rotationspunkter giver greb og slidstyrke.

Produktoplysninger Vores Members er unikke, og det er dine sko er også. Hvert par bliver fremstillet med stolthed ét ad gangen. Gode ting er ventetiden værd.

Med vores 3D-builder kan du se din kreation komme til live, mens du eksperimenterer med alle mulige designvalg.

Vist farve: multifarvet/multifarvet/multifarvet

Stylenr.: HF0661-900