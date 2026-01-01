Nike Air Max DN8 By You
Sko til kvinder
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Mere Air, mindre fylde. Denne Dn8, der kan customises, tager vores Dynamic Air-system og koncentrerer det til en elegant pakke med lav profil med dit eget personlige præg. Den har otte Air-trykluftrør og giver dig en responsiv fornemmelse ved hvert skridt. Træd ind i en uvirkelig oplevelse af bevægelse.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: IQ8017-900
Nike Air Max DN8 By You
Mere Air, mindre fylde. Denne Dn8, der kan customises, tager vores Dynamic Air-system og koncentrerer det til en elegant pakke med lav profil med dit eget personlige præg. Den har otte Air-trykluftrør og giver dig en responsiv fornemmelse ved hvert skridt. Træd ind i en uvirkelig oplevelse af bevægelse.
Hvad er dit fundament?
Start med læder- og tekstiloverdelen. Du kan vælge mellem et stort udvalg af farver, tilpasse Swoosh-logoerne, snørebåndene, hælklemmen og meget mere.
Smæk på farverne
Stilrene neutrale farver, luksuriøse metalliske nuancer, sporty klassikere eller alt det ovenstående. Hvad vil du skabe?
Udtryk dig selv
Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Gør den personlig med op til tre tegn på hver hælflap. Plus, dit navn står på æsken.
Flere fordele
- Dynamic Air-systemet skifter luftstrømmen inden i hvert sæt rør som følge af kompression, hvilket giver en helt unik stødabsorbering.
- Der er blødt skum under foden for at give ekstra komfort.
- Den formstøbte overdel er fremstillet i letvægtsmesh øverst, mens slidserne i siderne afslører åbent mesh, der giver mere åndbarhed.
- En hælklemme i plastik hjælper med at holde foden på plads og give bedre fastholdelse.
- Et ekstra lag på tåspidsen tilføjer slidstyrke.
Produktoplysninger
- Vist farve: multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: IQ8017-900
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Nike Air Max DN8 By You
Flere oplysninger
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