Nike Air Max 270 By You
Sko til mænd
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Denne version af Nikes første livsstils-Air Max, der kan tilpasses, giver dig stil, komfort og en stor attitude. Designet henter inspiration fra Air Max-ikoner og fremhæver Nikes største innovation med sit store vindue og dit valg af farver.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: IQ8027-900
Nike Air Max 270 By You
Denne version af Nikes første livsstils-Air Max, der kan tilpasses, giver dig stil, komfort og en stor attitude. Designet henter inspiration fra Air Max-ikoner og fremhæver Nikes største innovation med sit store vindue og dit valg af farver.
Hvad er dit fundament?
Start med læder- og tekstiloverdelen. Vælg mellem en række farver, og customise Swoosh-logoerne og hælflapperne.
Smæk på farverne
Stilrene neutrale farver, luksuriøse metalliske nuancer, sporty klassikere eller alt det ovenstående. Hvad vil du skabe?
Udtryk dig selv
Dine initialer? Et kaldenavn? Eller noget andet, der er lige dig. Gør den personlig med op til tre tegn på hver hælflap. Plus, dit navn står på æsken.
Flere fordele
- Max Air 270-enheden leverer stødabsorbering hele dagen.
- Tekstiler på overdelen giver en let pasform og en luftig fornemmelse.
- Skummellemsålen føles blød og behagelig.
- Den strækbare indersok og bootie-lignende konstruktion skaber en personlig pasform.
- Gummi på ydersålen giver godt greb og slidstyrke.
Produktoplysninger
- Meshdetaljer
- Mellemsål i to dele
- Vist farve: multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: IQ8027-900
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Nike Air Max 270 By You
Flere oplysninger
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