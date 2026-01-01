ACG Pegasus Trail By You
Trailløbesko til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Udsolgt:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Løb dine naturskønne kilometer i stødabsorberende komfort og custom farver. Det er det, ACG Pegasus Trail By You er skabt til. Denne sko er lavet til løbestierne med den responsivitet, du kender fra vejløb – nu med mulighed for at tilpasse den, så du kan vise din kreativitet frem. Vi har sørget for, at den har præcis det greb, du har brug for på vådt terræn. Og pasformen? En bredere forfod giver dine tæer ekstra plads til at bevæge sig.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: IQ8030-900
- Oprindelsesland/-region: Kina
ACG Pegasus Trail By You
Løb dine naturskønne kilometer med stødabsorberende komfort og godt greb.
Løb dine naturskønne kilometer i stødabsorberende komfort og custom farver. Det er det, ACG Pegasus Trail By You er skabt til. Denne sko er lavet til løbestierne med den responsivitet, du kender fra vejløb – nu med mulighed for at tilpasse den, så du kan vise din kreativitet frem. Vi har sørget for, at den har præcis det greb, du har brug for på vådt terræn. Og pasformen? En bredere forfod giver dine tæer ekstra plads til at bevæge sig.
Overdel i specialudviklet mesh
Overdelen er testet og anerkendt og er fremstillet i let specialudviklet mesh, der kombinerer slidstyrke og åndbarhed. Med en række forskellige farvemuligheder for stafferinger er der ingen grænser for din kreativitet.
ReactX-skummellemsål
Denne udgave af Peg Trail har mere ReactX-skum end før. Den øgede stakhøjde giver energiudbytte med en responsiv, stabil fornemmelse.
Ydersål med godt greb
Plask dig gennem våde stier og teknisk terræn – denne generation af Nikes All Terrain Compound (ATC) giver dig mere trækkraft end tidligere versioner.
Nyt design i tåområdet
Op ad bakke eller ned ad bakke, vi har tilføjet ekstra plads i tåområdet og forfoden for komfort hele vejen. Et bredere design betyder mere stabilitet på tekniske stier.
Gør dem personlige
Dine initialer? Et kaldenavn? Din målrekord? Vær kreativ på pløsen af hver sko.
Nike By You-detaljer
- Vægt: Ca. 305 g (størrelse 44 til mænd)
- Hældrop: 8 mm
- Vores Members er unikke, og det er dine sko er også. Hvert par bliver fremstillet med stolthed ét ad gangen. Gode ting er ventetiden værd.
- Med vores 3D-builder kan du se din kreation blive levende, mens du eksperimenterer med alle mulige designvalg.
- Vist farve: multifarvet/multifarvet
- Stylenr.: IQ8030-900
- Oprindelsesland/-region: Kina
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse ACG Pegasus Trail By You.
ACG Pegasus Trail By You
Flere oplysninger
Dette produkt er specialfremstillet. Bestillinger af tilpassede produkter kan ikke annulleres efter 15 minutter og kan ikke returneres, medmindre artiklen er defekt.