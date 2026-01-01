ACG Pegasus Trail By You-trailløbesko til mænd

ACG Pegasus Trail By You

1.349 kr.

Løb dine naturskønne kilometer med stødabsorberende komfort og godt greb.

Løb dine naturskønne kilometer i stødabsorberende komfort og custom farver. Det er det, ACG Pegasus Trail By You er skabt til. Denne sko er lavet til løbestierne med den responsivitet, du kender fra vejløb – nu med mulighed for at tilpasse den, så du kan vise din kreativitet frem. Vi har sørget for, at den har præcis det greb, du har brug for på vådt terræn. Og pasformen? En bredere forfod giver dine tæer ekstra plads til at bevæge sig.

Overdel i specialudviklet mesh

Overdelen er testet og anerkendt og er fremstillet i let specialudviklet mesh, der kombinerer slidstyrke og åndbarhed. Med en række forskellige farvemuligheder for stafferinger er der ingen grænser for din kreativitet.

ReactX-skummellemsål

Denne udgave af Peg Trail har mere ReactX-skum end før. Den øgede stakhøjde giver energiudbytte med en responsiv, stabil fornemmelse.

Ydersål med godt greb

Plask dig gennem våde stier og teknisk terræn – denne generation af Nikes All Terrain Compound (ATC) giver dig mere trækkraft end tidligere versioner.

Nyt design i tåområdet

Op ad bakke eller ned ad bakke, vi har tilføjet ekstra plads i tåområdet og forfoden for komfort hele vejen. Et bredere design betyder mere stabilitet på tekniske stier.

Gør dem personlige

Dine initialer? Et kaldenavn? Din målrekord? Vær kreativ på pløsen af hver sko.