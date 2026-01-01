Tilbage til SøgNike Factory Store - Tejon RanchLukket • Åbner i morgen kl. 10.00Tejon Ranch5701 Outlets at Tejon Pkwy. STE 300Arvin, CA, 93203-2458, US6618582151Få rutevejledningÅbningstiderman. - søn.: 10.00 - 20.00ServicesAfhentning af ordreKøb dine yndlingsmodeller online, og afhent dem i butikken.Det er bedre som MemberNye Members får 15% rabat på deres første køb i butikken* og alle belønningerne, der kun er til Members. *Undtagelser er gældende.Nike ExpertsFå råd om alt inden for sport og stil i realtid fra vores eksperthold.Shopping på vores mådeNår du er Member, får du 60 dages bekymringsfri prøveperiode og returnering uden kvittering af alle varer.Shop Nike Factory-udsalgDe modeller og besparelser, du finder i Nike Factory-butikker, er nu tilgængelige online.Shop Nike Factory-udsalgButikker i nærhedenListe over butikkerNike Clearance Store - Santa ClaritaValencia Marketplace25620 The Old Road, Unit PValencia, CA, 91381-1707, USLukket • Åbner i morgen kl. 10.00Nike Factory Store - CamarilloCamarillo Premium Outlets990 Camarillo Center Dr. #030Camarillo, CA, 93010-7748, USLukket • Åbner i morgen kl. 10.00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USLukket • Åbner i morgen kl. 10.00