Tilbage til SøgNike Factory Store - OntarioÅben • Lukker klokken 20.00Ontario Mills4557 Mills Cir.Ontario, CA, 91764-5220, US9099802448Få rutevejledningÅbningstiderman. - tors.: 10.00 - 20.00fre. - lør.: 10.00 - 21.00søn.: 11.00 - 20.00ServicesAfhentning af ordreKøb dine yndlingsmodeller online, og afhent dem i butikken.Bliv MemberNye Members i Nike App får 15% i rabat på deres første køb i butikken.Nike ExpertsFå råd om alt inden for sport og stil i realtid fra vores eksperthold.Shopping på vores mådeNår du er Member, får du 60 dages bekymringsfri prøveperiode og returnering uden kvittering af alle varer.Shop Nike Factory-udsalgDe modeller og besparelser, du finder i Nike Factory-butikker, er nu tilgængelige online.Shop Nike Factory-udsalgButikker i nærhedenListe over butikkerNike Victoria Gardens12431 S Mainstreet, Suite 1220Rancho Cucamonga, CA, 91739-8883, USÅben • Lukker klokken 20.00Nike Factory Store - RedlandsMountain Grove at Citrus Plaza27641 San Bernardino Ave. #100Redlands, CA, 92374-5046, USÅben • Lukker klokken 21.00Nike Factory Store - OrangeOutlets at Orange20 City Blvd. W, Space A1Orange, CA, 92868-3102, USÅben • Lukker klokken 20.00