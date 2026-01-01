安徽省合肥市宝胜合肥淮河路百大休闲广场KL1

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Åben • Lukker klokken 22.00

安徽省合肥市庐阳区淮河路步行街百大休闲广场1F

合肥, 安徽, 230000, CN

+0551-62611375

Åbningstider

man. - tors.: 10.00 - 22.00
fre. - lør.: 10.00 - 23.00
søn.: 10.00 - 22.00

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