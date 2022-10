Eliud Kipchoges drøm om at bryde totimers-barrieren for maraton virkede engang vanvittig, men den 12. oktober 2019 klarede han det på 1:59:40 og beviste, at hvis man indædt forfølger et mål, kan alt lade sig gøre.



Eliuds succes i 2019 krævede meget lange forberedelser: Som teenager og i begyndelsen af 20'erne blev han verdensmester i 5000 m fem gange. I 2012 skiftede han til landevejsløb og blev efterfølgende London Marathon-vinder fire gange og olympisk maratonmester i 2016.



I 2017 arbejdede han sammen med Nike på sit første forsøg under to timer, som kan ses i dokumentarfilmen Breaking2. Eliud var 26 sekunder fra at nå målet den dag, men forsøget og erfaringen hjalp Eliud til at realisere sin drøm om at løbe et maraton på under to timer to år senere.



Rul videre for at lære mere om videnskaben, skoene og de mennesker, der hjalp ham til at blive den hurtigste maratonløber i verdenshistorien.