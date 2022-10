899,95 kr.

Trods sine regionale rødder er kinesisk mad værdsat over hele verden – og denne lækre Dunk hylder det elskede køkken med en mismatchende model, der repræsenterer et halvt dusin retter, der med sikkerhed får din mave til at rumle.

Vandfarvegrafikker giver liv til hvert måltid, mens en gruppe af andre gennemtænkte detaljer – inklusive kinesiske karakterer på hver hæl og en broderet kobbermønt – hentyder til de omgivende aspekter af østens kulinariske kultur. Få dit behov for SB's seneste appetitlige skabelse dækket, før vores køkken lukker ned for aftenen.

SKU: CV1628-800