Air Force 1 har stor indflydelse på den globale sneakerkultur, ligesom CLOT. I 2009 var silke, fortidens vigtigste handelsvare, der forbandt østen og vesten, designinspirationen for den klassiske silhuet, og Nike x CLOT "1World" Air Force 1 blev udgivet. For at fremvise den unikke sorte læderoverdel med lasergraverede silkemønstre har denne sneaker endnu et lag, der er lavet af silke, der kan skæres, så man kan se læderet under. Skoene leveres i en ikonisk kinesisk nytårs-gaveæske, og de to brands har endnu en gang hyldet østens traditionelle kultur.