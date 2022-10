2.049,95 kr.

All For One har en tradition, der handler om at give igen — den originale Air Force 1 blev videreført fra den ene generation til den næste. Til ære for denne tradition har CLOT-medstifteren Edison Chen slået sig sammen med Nike for at skabe Air Force 1 CLOT.



Tre dynamikker inspirerer trioens farvekombinationer — vækst, respekt og det at give igen. Det unikke design har et mønstret materiale, der kan trækkes af og afslører et endnu design — hvilket afspejler ideen om uopdaget kreativitet.



Som en ældre statsmand i den kreative del af Shanghai, fokuserer Edison på at videregive viden til næste generation og opfordre dem til at finde deres egne skjulte talenter.