Hvordan ville du reparere dine sko, hvis du var ude i rummet? Du ville bruge, hvad du end kunne finde omkring dig. Vores innovationshold brugte dette bæredygtige etos, der tager udgangspunkt i idéen om at leve af det, der findes omkring dig, for at skabe et helt nyt "high-tech møder trash"-design. Space Hippie blev født af denne usandsynlige sammensætning af tech og trash. Hver Space Hippie er et løbende eksperiment, der er lavet af 25-50% genanvendte materialer målt på vægt. Det er et stort skridt med et meget lille aftryk.

Hippiebevægelsen satte et betydeligt præg på den amerikanske bevidsthed. Den stillede krav til os om at fokusere på godt håndværk, være ressourcebevidste og fremtidsfokuserede og på at belaste planeten mindre. Vores designere kanaliserede deres indre hippieånd og undersøgte nøje sække af materialerester samlet fra gulvet og bunker af produktionsoverskud. Vi brugte det, vi havde – affald og det hele. Vi lod intet spild gå til spilde. Vi kiggede på gårsdagens drømmere for at få inspiration til morgendagens drømme.