Vi vidste, at vi var nødt til at arbejde hurtigere end nogensinde før for at gentænke, hvad der kunne ske i løbet af vores produkts livscyklus. Vi har omdirigeret vores fabriksaffald fra affaldsdeponier og vandveje, spundet tråd af genbrugsmaterialer og er gået i gang med at lave nye sko ud af produktionsaffald. Denne proces startede i Nike Innovation Kitchen, hvor vi mødtes for at tilberede nogle skøre, nye koncepter og bevæge os ud på dybt vand. For at tage Space Hippie fra en cool idé til en fremragende sko rykkede vi videre fra tegnebordet og gik i gang med at lege med prototyper. Vi var banebrydende i forhold til nye måder at designe til en ny verden på. Det fik os til at føle os som gale videnskabsfolk, der var blevet sluppet løs i et futuristisk laboratorie.

Vi arbejdede i Bill Bowermans ånd og gav ham kærligt tilnavnet Den oprindelige Space Hippie på grund af hans improviserede DIY-designmetoder – som at hælde gummi i vaffeljern. Denne del af processen handlede om at tage de skøreste ideer, vi kunne finde på, og se, hvordan de ville klare sig i virkeligheden. Hver Space Hippie-model endte med at være fremstillet af 25-50% genbrugte materialer.