Vores mission var enkel: At skabe en sko med vores laveste CO2-udslip nogensinde. Hvordan? Vi benyttede os af skrald. Hver Space Hippie-silhuet bruger 25-50% genanvendt skrald. Folk sagde, at det aldrig ville gå. De sagde, det ikke kunne lade sig gøre. Men Space Hippie er beviset på, at det kunne det. Nike har altid været optaget af at designe den bedste sko for enhver pris. Men på grund af nutidens klimaudfordringer skal en sko også designes med bæredygtighed i tankerne for at være den bedste. Det betyder, at vi har skabt den med mindre energiforbrug, mindre spild og mere bæredygtige designvalg indeni og udenpå. Som designere måtte vi nyfortolke, hvad det betyder at indkøbe, fremstille og genbruge de produkter, vi designer – for at redefinere design på en måde, der aldrig før var set hos Nike.

Processen med skabelsen af Space Hippie var en lille smule som at gå ind i et mørkt rum uden lommelygte. Ved at træde ind på ukendt terræn og udbygge vores ideer til perfektion, udviklede vi vores tankegang og lærte, hvordan vi kunne skabe en sko, som vi ville være stolte af, og som samtidig opfyldte vores mål om at hjælpe med at beskytte planeten. Space Hippie blev designet på baggrund af det uudforskede. Vi ville derhen, hvor det sjove mødte det underlige. Og vi kom vi.