Hver en vinkel af den her Air Money og More Uptempo-blanding ulmer af 90'ernes basketkultur. Store blokbogstaver. Synlig Air. En flabet silhuet. Og dollartegn. Den nyeste, hvide farvekombination løftes med en kulsort mave og diskrete coral-detaljer. Du må heller ikke gå glip af grisen, der er formet som en basketball, som et udbredt symbol på rigdom på den aftagelige afskærmning.