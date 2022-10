For tre årtier siden kom Nike Air Max BW på gaden. Lanceringen havde en afgørende indflydelse på subkulturernes æstetik over hele Europa og blev et symbol og ikon for undergrundsbevægelser, der bryder grænserne for styles og regler. Streetkultur, mode og musik var alle en del af en enkel filosofi: et ønske om at gøre op med de uskrevne regler gennem selvudfoldelse og ikke at bekymre sig om, hvad andre tænker.