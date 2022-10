AIR JORDAN VIII

OVO

1.294,97 kr.

Air Jordan VIII er den seneste specialudgave fra OVO-projektet. Den er fremstillet i smidigt førsteklasses læder med forvaskede og perforerede overflader. En lys hvid farve binder dem sammen. Guldstænk løfter farvekombination fra ren til rig. For at fuldende hyldesten henviser detaljer på hælfligen og indersokken til October's Very Own.