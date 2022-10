AIR JORDAN VIII

OVO

1.294,97 kr.

Air Jordan VIII blander sort og guld for OVO. Belægninger i kvalitetslæder sender lyse områder hen over mørkere ruskind. Guld-highlights på hælen og sålen er blikfang, mens en rød Jumpman på pløsen giver et look med rødder i Jordan DNA. Detaljer på indersok og hælflig fuldender endnu et luksuriøst samarbejde med October's Very Own.