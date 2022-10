Aldrig før har Air Jordan VI lyst så klart som nu. Uanset om det er for din egen skyld, for din sportsgren eller for dit lokalsamfund er den nye Air Jordan VI designet til at sørge for, at du bliver i spotlyset. Det klassiske design af Tinker Hatfield har en farvespillende finish hen over overdelen, kombineret med en gennemsigtig ydersål.