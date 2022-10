Uanset om det er for din egen skyld, for dit spil eller for dit hold, har der aldrig været et bedre tidspunkt at stråle på. Den nye Air Jordan XXXI er klar til stjernestunder og ankommer i fornem stil med farvespillende detaljer og en let Flyweave-konstruktion. Air Jordan XXXI er udstyret med Flightspeed-teknologi og Zoom Air-stødabsorbering i hele længden, hvilket gør den klar til spotlyset i endnu større stil.