AIR JORDAN VI

GATORADE

1.850,00 kr.

De nyeste farvekombinationer til Air Jordan VI er en hyldest til "Like Mike"-reklamen fra 1991, som fangede en hel generations opmærksomhed. Skoene fås i Gatorade Green med ruskind fra top til tå. Hyldesten fuldendes i form af en snørebåndslås i vandflaskeform, grafik på indlægssålen og teksten "If I Could Be" på pløsens inderside.