Air Jordan V tog sin inspiration fra jagerflys udseende og ydeevne. Den nyeste version, der blev designet af Tinker Hatfield og først lanceret i 1990, kommer i en kvalitetskonstruktion, som dropper originalens netmaterialer til fordel for flettede læderdetaljer. Pure Platinum dækker den fra overdelen til den gennemsigtige bund for et luksuriøst udseende, der ikke behøver at råbe.