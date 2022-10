Air Jordan XXXI er designet til basketballbanen med et look, der lige så vel kan bevæge sig uden for banen, og den fortsætter traditionen fra signaturserien. Skoens FlightSpeed-teknologi maksimerer Zoom Air-stødabsorberingens reaktionsevne, mens en Flyweave-overdel byder på fleksibel, åndbar støtte. Den nyeste udgave ankommer i en lav profil med en farveudtoning fra sort, som fremhæves af en semitransparent blå ydersål.