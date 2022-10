AIR JORDAN XXVIII

TÆTSIDDENDE & KLAR

1.500,00 kr.

Der er intet lighedstegn mellem et Ray Allen 3-point og ordet mirakel. Selv om det så sindssygt ud, da kæmpen for zigzaggende afsted på sin vej mod hjørnet med kun få sekunder tilbage i kamp nr.6 i finalen i 2013, havde Allen, den fuldendte skarpskytte, brugt hele sit liv på at forberede dette øjeblik. Hans udlignende 3-point ændrede hele seriens momentum, idet det førte Heat til den to sejre efter hinanden og fastslog hans evigt gyldige historiske arv i Miami by som en frelser.