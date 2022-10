Et år efter at være gået glip af playoff-kampe for første gang i ti år, lå vægten af Laker-holdets succes alene på Kobes skuldre. I 4. playoff-kamp i 2006 mod Suns sendte Kobe kampen ud i overtid med et oplæg i sidste sekund, men Lakers og Kobe var nu et point bagud med kun 6,1 sekunder tilbage. Kobe styrede mod højre, løftede bolden over to modstandere og holdet blev kampens vinder netop som tiden udløb. Mens han performance symboliserede, at han var den største stjerne i stjernernes by, var han nu herre over den by, der siden blev oprindelsesstedet for flere af Kobes uforglemmelige præstationer for Lakers-holdet.