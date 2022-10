Som med tidligere skosamarbejder mellem Nike og LAIKA, f.eks. "Coraline", "ParaNorman" og "Æsketroldene", er denne limited edition-udgave af Air Jordan XV kun tilgængelig via en eksklusiv konkurrence. For "Kubo and the Two Strings" er konkurrencen en BEAST BATTLE, som er et onlineauktionsspil på KuboTheMovie.com, hvor fans overtager rollen som Kubo og tester deres færdigheder mod det legendariske Moon Beast. Kun de 250 bedste spillere kommer derfra med et par limited edition-sko.