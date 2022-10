AIR JORDAN XI

KASKET OG KJOLE

1.799,95 kr.

For syv år siden blev verden for første gang præsenteret for den helt sorte Air Jordan XI. Det var kærlighed ved første glimt. Den blev vist som en del af en kollektion, der omfattede andre helt sorte favoritter fra signaturlinjen, farvekombinationen blev aldrig lanceret for offentligheden. Nu er ventetiden endelig forbi. Denne gang løftes klassen igen med patentlæder, førsteklasses ruskind og en icy ydersål.