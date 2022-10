Air Jordan XI var den første til at bringe laklæderets glans ud på banen. Selvom den innovation gjorde skoen til en øjeblikkelig klassiker, beviste de senere farvekombinationer, at den sagtens kunne trives uden smokingstilen. Den nyeste model til kvinder er et godt eksempel. Den er inspireret af den lille sorte kjole og har en overdel i ruskind med førsteklasses pigrokkelæder og feminine detaljer i Metallic Gold.