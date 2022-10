1.199,95 kr.

Air Jordan I "Flight Nostalgia" henter inspiration fra 90'erne og Charlotte Hornets for at hylde byens første værtsskab for en NBA All Star-kamp. Denne Air Jordan I, der udstråler vintage æstetik, har en overdel i ruskind og læder med teksten "SP 19 AIR JORDAN 1 HIGH OG" indgraveret under swoosh'et.