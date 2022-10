To ikoner fra forskellige egne af verden forenes. Denne special-edition Air Force 1 er i samarbejde med det New York-baserede denim-firma 3x1 blevet opdateret med ægkant-denim og hylder to brands, som elsker deres håndværk. Flere end 1500 udgaver af Air Force 1 er blevet lanceret siden 1982, og for første gang nogensinde ses denim på inderforet af den klassiske silhuet.