Da Foamposite blev lanceret i midten af 90'erne, repræsenterede det den ultimative kombination af videnskab og ydeevne. Overdelen blev designet med en besættelse for aerodynamik og blev skabt ved at hælde syntetisk væske ned i en støbeform. Resultatet gjorde det muligt for NBA-legender at flyve endnu hurtigere ned ad banen. Den nyeste farvesammensætning i Metallic Gold, sort og hvid ser lige så fed ud, som den gjorde for 20 år siden – folk vender sig efter den, og den efterlader tabere i kølvandet.