Som en mønsterbryder, både i bogstavelig forstand og ideologisk, fortsætter Air Foamposite Pro fra 1997 med at vække opsigt. I dag får historien et nyt kapitel med det innovative design, der for første gang nogensinde er dækket i førsteklasses læder. Det teknologiske boom fortsætter med en finish i Vachetta Tan og branding i Rose Gold, som komplementerer denne første luksusudgave.