Phil Knight har altid været stolt af, at han er fra Oregon. Og han er også stolt af, at han løb baneløb for og dimitterede fra University of Oregon. Som det står klart med alle de sko, du ser i ”15 år med SB Dunk”-tilbageblikket, blev ingen mulighed forpasset, når det gjaldt om at fortælle en meningsfuld historie med et par Dunks. Da ideen om at hylde grundlæggeren af vores virksomhed blev født i 2003, faldt brikkerne hurtigt på plads: Farverne fra University of Oregon og PK’s kælenavn bagpå. Nemt.