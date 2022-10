Mark Ong (Sabotage) begyndte at tilpasse sko ved at tage ikoniske modeller og opgradere dem med håndmalede grafikker og mønstre. De var kunstværker i sig selv, og hans sko blev meget eftertragtede. Da Nike SB for alvor kom op i omdrejninger, havde han allerede slået sit navn fast. Nike SB har altid søgt efter kunstnere, der var villige til at føre Dunk i nye og interessante retninger. Marks CV talte for sig selv, og Nike SB var glade for at lade ham sætte sit SBTG-præg på Dunk i 2006. Læs mere om SB Dunks permanente arv på nike.com/sbdunk.