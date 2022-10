MJ's mest mindeværdige sko fra "The Last Dance"

TEKST: IAN STONEBROOK

The Last Dance fejrer Michael Jordans mest dokumenterede sæson som den største stjerne i basketball. Den illustrerer også starten på Jordan Brand igennem MJ's stil på og uden for banen.

Mens historien om Air Jordan har debut, har spiller-exclusives og -performances været vist andre steder, og The Last Dance dokumenterer en særlig periode af højdepunkter og heltemod som en hyldest til MJ's fortid, opstigning og fremtid.

MJ overgik fra Air Jordan til CEO Jordan og skiftede modeller mere end nogensinde før og leverede altid på højeste niveau til enhver lejlighed. At se de tidløse klassikere og sjældne Air, som han bærer med stil i The Last Dance, er en farverig, fængslende og inspirerende oplevelse.

The Last Dance lover at give et hidtil uset indblik i de mennesker, historier og sneakers, der gjorde Jumpman til et globalt fænomen. Den er tilgængelig i USA og internationalt på Netflix.

Nedenfor er en liste over de mest mindeværdige sko, som MJ har på igennem The Last Dance.