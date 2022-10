Jordan fejrer Black History Season

I august 1985 møder en verdenskendt superstjerne en lokal legende. Michael Jordan kom til London for at besøge Brixton Topcats. Michael, som lige havde afsluttet en spektakulær første sæson i NBA og blev kåret som Rookie of the Year, var hurtigt på vej til at blive et af de mest ikoniske navne inden for den globale sportsverden. Efter denne sæson inviterede den legendariske træner Jimmy Rogers ham til at besøge Brixton Recreation Centre i Sydlondon for at træne med Topcats-holdet – det ungdomshold, som Jimmy havde stiftet året før.

De lokale gav ham den uformelle titel "The Bishop of Brixton", og Jimmys utrættelige engagement over for sit lokalsamfund afspejler Brixtons bredere radikale historie med demonstrationer og oprør mod racisme, politiindblanding og politisk eksklusion, samt den sorte britiske kulturs gør-det-selv-indstilling. Nu viser en ny generation, som stadig er inspireret af Jimmys arbejde for lokalsamfundet, nye måder at brillere på.

