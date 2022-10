Mød kvinderne fra FC Barcelona

FC Barcelona Femenís fremdrift er ubønhørlig. De har dog brug for hinanden for at opnå endnu mere, selvom det, de virkelig stræber efter, altid er lige uden for rækkevidde.

"Vores vindermentalitet kommer af at prøve at nå det perfekte, men vide, at det ikke eksisterer", siger vice-kaptajnen, Alexia Putellas. "Der vil altid være en ting, der skal forbedres", siger hun.

Det er derfor, at FC Barcelona Femení indtager fodboldbanen den ene træningssession efter den anden: for at blive bedre, sammen. Sådan træner elitesportshold for at opnå sejre.