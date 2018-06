BREAKING2 Den 6. maj 2017 forsøgte tre eliteløbere at bryde 2-timers-barrieren for maratonløb. Eliud Kipchoge



løb den hurtigste maraton nogensinde på 2 timer og 25 sekunder. Siden 2014 har vores hold støttet



missionen om at bryde 2-timers-barrieren for maratonløb. Vi stopper aldrig i vores stræben, efter hvad



nogle mener er utænkeligt. Vi fortsætter med at skubbe grænserne.